Посольство США в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение 24 часов

20:15 23.05.2026 Сб
2 мин
К чему нужно быть готовыми гражданам США в Украине?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали реагировать на тревоги и спускаться в укрытия (Getty Images)

Посольство США в Украине имеет информацию о том, в ближайшие 24 часа Россия может совершить масштабный обстрел Украины. На этом фоне граждан США призвали быть готовыми быть в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в публикации.

Также в ведомстве призвали своих граждан сделать следующие действия:

  • определить места расположения убежищ до воздушной тревоги;
  • загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоги;
  • в случае объявлении тревоги немедленно укрыться в безопасном месте;
  • следить за новостями местных СМИ и быть готовыми скорректировать свои планы;
  • держать запасы воды, продуктов питания и медикаментов;
  • в случае чрезвычайно ситуации следовать указаниям украинских властей и служб экстренного реагирование;
  • ознакомиться с тем, что может и что не не может сделать Госдепартамент США в условиях кризиса.

Угроза обстрела

Напомним, пару часов назад президент Владимир Зеленский тоже предупредил, что по информации разведки, Россия вновь готовится к масштабному комбинированному обстрелу Украины, включая Киев.

Причем по данным американских и европейских партнеров, которые они передали украинской разведке - россияне готовят удар с применением баллистической ракеты "Орешник".

На этом фоне президент Украины призвал украинцев реагировать на тревоги и спускаться в укрытия.

