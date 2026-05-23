Посольство США в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение 24 часов

Посольство США в Украине имеет информацию о том, в ближайшие 24 часа Россия может совершить масштабный обстрел Украины. На этом фоне граждан США призвали быть готовыми быть в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в публикации.
Также в ведомстве призвали своих граждан сделать следующие действия:
Напомним, пару часов назад президент Владимир Зеленский тоже предупредил, что по информации разведки, Россия вновь готовится к масштабному комбинированному обстрелу Украины, включая Киев.
Причем по данным американских и европейских партнеров, которые они передали украинской разведке - россияне готовят удар с применением баллистической ракеты "Орешник".
На этом фоне президент Украины призвал украинцев реагировать на тревоги и спускаться в укрытия.