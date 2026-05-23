Посольство США в Києві попередило про загрозу масштабної атаки протягом 24 годин

Посольство США в Україні має інформацію про те, що в найближчі 24 години Росія може здійснити масштабний обстріл України. На цьому тлі громадян США закликали бути готовими бути в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в публікації.
Також у відомстві закликали своїх громадян зробити такі дії:
Нагадаємо, кілька годин тому президент Володимир Зеленський теж попередив, що за інформацією розвідки, Росія знову готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.
Причому за даними американських і європейських партнерів, які вони передали українській розвідці - росіяни готують удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшнік".
На цьому тлі президент України закликав українців реагувати на тривоги і спускатися в укриття.