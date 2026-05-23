Посольство США в Києві попередило про загрозу масштабної атаки протягом 24 годин

20:15 23.05.2026 Сб
2 хв
До чого потрібно бути готовими громадянам США в Україні?
Едуард Ткач
Фото: людей закликали реагувати на тривоги і спускатися в укриття (Getty Images)

Посольство США в Україні має інформацію про те, що в найближчі 24 години Росія може здійснити масштабний обстріл України. На цьому тлі громадян США закликали бути готовими бути в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Читайте також: Путін повернувся до ядерного залякування і згадав про "Орєшнік"

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в публікації.

Також у відомстві закликали своїх громадян зробити такі дії:

  • визначити місця розташування сховищ до повітряної тривоги;
  • завантажити на свій телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу;
  • у разі оголошення тривоги негайно сховатися в безпечному місці;
  • стежити за новинами місцевих ЗМІ та бути готовими скоригувати свої плани;
  • тримати запаси води, продуктів харчування та медикаментів;
  • у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок української влади та служб екстреного реагування;
  • ознайомитися з тим, що може і що не може не може зробити Держдепартамент США в умовах кризи.

Загроза обстрілу

Нагадаємо, кілька годин тому президент Володимир Зеленський теж попередив, що за інформацією розвідки, Росія знову готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.

Причому за даними американських і європейських партнерів, які вони передали українській розвідці - росіяни готують удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшнік".

На цьому тлі президент України закликав українців реагувати на тривоги і спускатися в укриття.

