Посольство США в Израиле прекращает работу из-за бомбежек Ирана: озвучены сроки

Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского дипломатического учреждения в Израиле.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) по пятницу (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", - сказано в заявлении.
В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.
"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда", - добавили в посольстве.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ атаковал объекты, которые связаны с военной и ядерной инфраструктурой Ирана.
В ответ Тегеран начал запускать ракеты по Израилю. 15 июня из-за атаки баллистическими ракетами и дронами погибли как минимум 12 человек.
На фоне обострения ситуации в сфере безопасности Кипр получил запрос о помощи с эвакуацией граждан Португалии и Словакии с Ближнего Востока.
В то же время, посольство Китая в Израиле призвало своих граждан срочно покинуть страну через наземные пограничные переходы, поскольку авиасообщение со страной прекращено.
Другие страны также предупредили своих граждан о сложной ситуации в сфере безопасности и рассказали о возможности эвакуации через пункты пропуска в сторону Иордании и Египта.
Среди таких государств оказалась и Украина. Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам покинуть Иран и Израиль.
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