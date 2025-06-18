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Посольство США в Израиле прекращает работу из-за бомбежек Ирана: озвучены сроки

Иллюстративное фото: посольство США в Израиле не будет работать (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Посольство США в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского дипломатического учреждения в Израиле.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) по пятницу (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", - сказано в заявлении.

В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда", - добавили в посольстве.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ атаковал объекты, которые связаны с военной и ядерной инфраструктурой Ирана.

В ответ Тегеран начал запускать ракеты по Израилю. 15 июня из-за атаки баллистическими ракетами и дронами погибли как минимум 12 человек.

На фоне обострения ситуации в сфере безопасности Кипр получил запрос о помощи с эвакуацией граждан Португалии и Словакии с Ближнего Востока.

В то же время, посольство Китая в Израиле призвало своих граждан срочно покинуть страну через наземные пограничные переходы, поскольку авиасообщение со страной прекращено.

Другие страны также предупредили своих граждан о сложной ситуации в сфере безопасности и рассказали о возможности эвакуации через пункты пропуска в сторону Иордании и Египта.

Среди таких государств оказалась и Украина. Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам покинуть Иран и Израиль.

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