Посольство США в Израиле прекращает работу из-за бомбежек Ирана: озвучены сроки

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) по пятницу (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве", - сказано в заявлении.

В дипучреждении отметили, что к настоящему моменту не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы оповестим граждан США, если появится дополнительная информация о вариантах выезда", - добавили в посольстве.