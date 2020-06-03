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Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"

Новини » В світі     03.06.2020 - 23:17
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
Фото: протести проти вбивства Джорджа Флойда в Афінах (twitter.com/th1an1)

Поліція у відповідь застосувала шумові гранати і сльозогінний газ

В Греції акція протесту протесту проти вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда переросла в заворушення. Демонстранти закидали камінням і "коктейлями Молотова" поліцейських, які охороняли посольство США в Афінах.

Про це повідомляє місцевий телеканал ERT і Reuters.

Поліцейські застосували у відповідь світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Демонстранти також підпалили кілька сміттєвих баків, в результаті чого знадобилося втручання пожежників.

Під час інцидентів поліція здійснила сім арештів.

Марш організували ліві позапарламентські партії, зокрема "Антарсія" і "Народна єдність". Демонстранти тримали плакати і плакати з написами "Чорне життя має значення" і "Я не можу дихати".

В акції брали участь кілька тисяч осіб із різних лівих організацій, а також курди. Поліцейські джерела оцінили число протестувальників у понад три тисячі осіб.

Нагадаємо, протести в США спалахнули черз те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували на слова темношкірого американця, і він помер від удушення.

Після цього в американських містах почалася хвиля протестів, які переросли у заворушення та мародерство.

Крім того, протести вийшли за межі США і поширилися на столицю Нідерландів.

Також акції протесту проти вбивства Джорджа Флойда пройшли в Лондоні.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України протестГреція
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