Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"

Поліція у відповідь застосувала шумові гранати і сльозогінний газ

В Греції акція протесту протесту проти вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда переросла в заворушення. Демонстранти закидали камінням і "коктейлями Молотова" поліцейських, які охороняли посольство США в Афінах.

Про це повідомляє місцевий телеканал ERT і Reuters.

Поліцейські застосували у відповідь світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Демонстранти також підпалили кілька сміттєвих баків, в результаті чого знадобилося втручання пожежників.

Під час інцидентів поліція здійснила сім арештів.

Марш організували ліві позапарламентські партії, зокрема "Антарсія" і "Народна єдність". Демонстранти тримали плакати і плакати з написами "Чорне життя має значення" і "Я не можу дихати".

В акції брали участь кілька тисяч осіб із різних лівих організацій, а також курди. Поліцейські джерела оцінили число протестувальників у понад три тисячі осіб.

#Greece : Molotov cocktails thrown towards police at the #US embassy in #Athens pic.twitter.com/rm7Wzjs6pQ

News Alert : Molotov cocktails thrown outside the US Embassy by rioters in #Athens , Greece during a protest against the killing of George Floyd.pic.twitter.com/dZ3AX362S7