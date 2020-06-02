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В Амстердамі тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку протестів в США

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 11:14
В Амстердамі тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку протестів в США
Фото: протести в Амстердамі (twitter.com.ohboywhatashot)

Організатори підкреслюють расизм як інституційну проблему

В столиці Нідерландів в Амстердамі кілька тисяч людей вийшли у центр міста, щоб підтримати демонстрантів у США. За словами організаторів вони виступають проти жорсткості поліції в Сполучених Штатах і Європі щодо чорношкірих.

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, організаторами масових зібрань в Амстердамі є Kick Out Zwarte Piet у співпраці з групою Black Queer & Trans Resistance NL. Вони зібрали людей з метою підтримати протести в США, які виникли після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, затриманого поліцією. Організатори підкреслюють, що расистське насильство щодо чорношкірих є також проблемою в Нідерландах і в Європі.

Фото: протести в Амстердамі

Такі масові зібрання викликали критику з боку політиків та чиновників, оскільки вони можуть викликати новий спалах поширення коронавірусу. Так, демонстранти, більшість з яких були в масках, спочатку намагалися триматися рекомендованої відстані один від одного, але через великий потік людей соціальне дистанціювання зникло.

За словами представника муніципалітету Амстердама, нікого з протестуючих не штрафували за порушення правил.

Нагадаємо, після вбивства Флойда в США спалахнули масові акції протесту

Крім того, вбивство Флойда спровокувало масові заворушення у Лос-Анджелесі та Мемфісі.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипротестАмстердам
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