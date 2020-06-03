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Мітинги на підтримку Джорджа Флойда поширилися на Лондон

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 20:10
Мітинги на підтримку Джорджа Флойда поширилися на Лондон
Фото: протести через смерть Джорджа Флойда (twitter.com)

На вулиці вийшли десятки тисяч людей

У середу, 3 червня, у центрі Лондона (Велика Британія) десятки тисяч людей вийшли на вулиці на підтримку афроамериканця Джорджа Флойда, який помер від рук поліцейського в США. Раніше демонстрації охопили Амстердам.

Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що акція в Лондоні почалася в Гайд-парку, а після демонстранти пішли на площу Парламенту. Багато хто з протестувальників скандували "Джордж Флойд" і "Чорні життя мають значення".

"Ми приїхали сюди з нашими друзями, щоб підняти тривогу, підняти шум, демонтувати системи перевагу", - сказав один з протестувальників, попередивши, якщо не буде ніяких дій, Британія зіткнеться з такими ж проблемами, як у США.

Демонстранти освистували резиденцію прем'єр-міністра великої Британії Бориса Джонсона, коли проходили повз Даунінг-стріт.

Фото: протести в Лондоні через смерть Джорджа Флойда (скріншоти відео bbc.com)

На акції можна було побачити плакати, такі як: "расизм - це глобальна проблема", "якщо ви не сердитеся, ви не звертаєте уваги", "ні расистській поліції".

Раніше протести поширилися на столицю Нідерландів, де тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку протестів у США.

Нагадаємо, протести в США спалахнули через те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували на слова темношкірого американця, після чого він помер від удушення.

Після цього в американських містах почалася хвиля протестів, які переросли у безлади та мародерство.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як по США прокотилася хвиля масових протестів.

Крім того, постраждала українська журналістка, яка знімала сюжет про демонстрації в Санта-Моніці.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України протестЛондонДжордж Флойд
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