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Посольство Болгарії відновило роботу в Києві

Фото: посольство Болгарії відновило роботу у Києві (mfa.bg)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 12 вересня, посольство Болгарії почало знову працювати в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Болгарії.

"Посольство Республіки Болгарії в Києві, Україна, відновило роботу з 12 вересня 2022 року. Це ще одна ознака твердої підтримки України з боку Болгарії", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому в МЗС нагадали, що Болгарія засуджує російську агресію і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

За даними відомства, посольство Болгарії очолить тимчасовий керівник, він буде працювати з обмеженою кількістю співробітників. Також в обмеженому вигляді відновить роботу консульська служба диппредставництва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 22 серпня посольство Ірландії також відновило свою роботу в Києві.

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