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Посольство Болгарии возобновило работу в Киеве

Фото: посольство Болгарии возобновило работу в Киеве (mfa.bg)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 12 сентября, посольство Болгарии начало снова работать в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Болгарии.

"Посольство Республики Болгарии в Киеве, Украина, возобновило работу с 12 сентября 2022 года. Это еще один признак твердой поддержки Украины со стороны Болгарии", - сказано в сообщении ведомства.

При этом в МИД напомнили, что Болгария осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

По данным ведомства, посольство Болгарии возглавит временный руководитель, он будет работать с ограниченным количеством сотрудников. Также в ограниченном виде возобновит работу консульская служба диппредставительства.

Напомним, ранее стало известно, что 22 августа посольство Ирландии также возобновило свою работу в Киеве.

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