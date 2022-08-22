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Посольство Ірландії відновило роботу в Києві

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 18:13
Посольство Ірландії відновило роботу в Києві Фото: Посольство Ірландії відновило роботу в Києві (facebook.com/SimonCoveney)
Автор: Дмитро Браславський

Посольство Ірландії в Україні, яке працювало дистанційно від початку вторгнення, відновило роботу у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені оголосив про відкриття посольства Ірландії у Києві.

"Оскільки посольство відновлює свою роботу у Києві, ключовим пріоритетом команди буде оновлення та нарощування мережі контактів з українськими чиновниками", - заявив міністр.

Така комунікація потрібна для надання підтримки та допомоги Ірландії уряду та народу України.

Ковені заявив що, відомство продовжує "категорично не радити" поїздки до України всім своїм громадянам.

Нагадаємо, що судно з українською кукурудзою прибуло до Ірландії.

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