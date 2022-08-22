Посольство Ірландії відновило роботу в Києві

Посольство Ірландії в Україні, яке працювало дистанційно від початку вторгнення, відновило роботу у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені оголосив про відкриття посольства Ірландії у Києві. "Оскільки посольство відновлює свою роботу у Києві, ключовим пріоритетом команди буде оновлення та нарощування мережі контактів з українськими чиновниками", - заявив міністр. Така комунікація потрібна для надання підтримки та допомоги Ірландії уряду та народу України. Ковені заявив що, відомство продовжує "категорично не радити" поїздки до України всім своїм громадянам.