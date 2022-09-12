ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство Болгарії відновило роботу в Києві

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 вересня 2022 20:44
Посольство Болгарії відновило роботу в Києві Фото: посольство Болгарії відновило роботу у Києві (mfa.bg)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 12 вересня, посольство Болгарії почало знову працювати в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Болгарії.

"Посольство Республіки Болгарії в Києві, Україна, відновило роботу з 12 вересня 2022 року. Це ще одна ознака твердої підтримки України з боку Болгарії", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому в МЗС нагадали, що Болгарія засуджує російську агресію і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

За даними відомства, посольство Болгарії очолить тимчасовий керівник, він буде працювати з обмеженою кількістю співробітників. Також в обмеженому вигляді відновить роботу консульська служба диппредставництва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 22 серпня посольство Ірландії також відновило свою роботу в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Болгария
NEWS
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян