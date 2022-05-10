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Греція відновлює роботу свого посольства в Києві

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 11:04
Греція відновлює роботу свого посольства в Києві Фото: Греція відновлює роботу свого посольства в Києві (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Посольство Греції в Києві, співробітники якого покинули місто з міркувань безпеки незабаром після початку військового вторгнення Росії в Україну, знову працює в місті, маючи необхідний персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Греції.

Посольство разом з Генеральним консульством в Одесі буде продовжувати надавати всю можливу допомогу громадянам Греції, а також українцям.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас очолив місію гуманітарної допомоги в Одесі.

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