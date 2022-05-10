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Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 16:44
Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 травня, дипломатичне представництво Німеччини відновило свою роботу в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"Сьогодні ми, перебуваючи тут, знову відкриваємо наше посольство в Києві. Спочатку це буде обмежена діяльність. Але я рада, що Анка Фельдгузен (посол Німеччини в Україні - ред.) буде далі працювати у вашому місті", - розповіла голова німецього МЗС.

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 8 травня, посольство Канади відновило роботу в Києві. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо брав участь у піднятті канадського прапора біля будівлі посольства.

Також ми писали, що хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці.

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