У посольстві США прокоментували візит есмінця Donald Cook в Одесу

Посол називає цей візит символом сили партнерства між Україною і США

В Посольстве США в Украине считают, что визит американского ракетного эсминца USS Donald Cook в Одессе символизирует силу партнерства между Украиной и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

Как отмечается в посольстве приветствуют визит військогового американского корабля в украинский порт.

"Мы искренне приветствуем Корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - цитирует посольство слова посла США в Украине Мари Йованович.

РБК-Украина писало, что американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел сегодня, 25 февраля, утром в Одесский морской торговый порт. Эсминец пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно. Цель визита корабля в Черное море - "провести операции по безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Ранее сообщалось, что 19 февраля американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.