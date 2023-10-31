Посол заявил об уже 25 погибших в Израиле украинцах. В МИДе подтвердили данные

В министерстве иностранных дел Украины имеют подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце в Израиле. Также известно и о 4 жертвах в Секторе Газа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газы - 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых", - рассказал Николенко изданию.

Что этому предшествовало

Отметим, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о 25 погибших украинцах в Израиле.

Он также добавил, что большинство жертв имели двойное гражданство (украинское и израильское), кроме двух человек, семьи которых проживают в Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, что утром 7 октября произошла самая большая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Боевики вторглись на территорию Израиля, жестоко убивали людей и захватывали заложников.

В частности, из-за нападения ХАМАСа на юг Израиля погибли более 1400 человек, еще более 3000 получили ранения. В заложниках в Секторе Газа находятся более 200 человек.

По данным палестинской стороны, которые невозможно верифицировать, в результате атак со стороны Израиля погибли более 5000 жителей Газы, более 15 000 ранены.

В настоящее время армия Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа, а также приступила к проведению наземной операции на территории анклава. Сегодня в ЦАХАЛ заявили о боях с террористами в подземных тоннелях под Газой.

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