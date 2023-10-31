В Израиле заявили о боях с ХАМАС в подземных тоннелях под Газой

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят наземную операцию в Секторе Газа и вступили в сражения с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях, где было уничтожено военное оборудование противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ .

По словам командующего Южной группировки израильских сил Ярона Финкельман, солдаты которой проводят наземную операцию в Секторе Газа, армия "наносит удары по ХАМАСу и террористическим организациям" на территории анклава.

"Наши воины в это время мужественно и отважно сражаются на поле боя. Проходят также ожесточенные бои, в которых уничтожаются террористы, ведутся бои лицом к лицу и предпринимаются попытки контакта", - сказал он.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что солдаты будут сражаться в переулках, в туннелях - "там, где это необходимо".

В израильских Силах обороны заявили, что в этих тоннелях было ликвидировано военное оборудование боевиков.

Также в ЦАХАЛ сообщили о поражении 300 объектов организации ХАМАС в течение минувших суток.

Что известно о тоннелях под Газой

Израильские военные называют туннели, построенные ХАМАСом за последние около 15 лет - "метро Газы". Они представляют собой обширный лабиринт, который используется для хранения ракет и тайников с боеприпасами, а также дает возможность боевикам передвигаться незаметно.

Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС при планировании масштабного вторжения в Израиль длительное время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа. Агентство CNN писало со ссылкой на источников, что это продолжалось в течение двух лет.

Телефонные линии в туннелях под Газой позволяли членам ХАМАСа тайно общаться друг с другом, не давая возможности их отслеживать израильской разведке. С этой целью боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение 2 лет.

Как недавно заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, для строительства серии этих подземных тоннелей организация ХАМАС использовала средства, которые поступали на гуманитарную помощь жителям Сектора Газа.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. После этого Тель-Авив объявил начало операции "Железные мечи", и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции. При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.

Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.