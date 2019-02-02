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Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори

Новини » Політика    02.02.2019 - 22:12
Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори
Фото: Ніколас Мадуро (REUTERS)

Вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка є парламентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, провести дострокові парламентські вибори Мадуро запропонував під час виступу перед своїми прибічниками. Проте рішення про проведення дострокових виборів в парламент повинна ухвалити проурядова Національна конституційна асамблея.

Зазначається, що вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році.

Нагадаємо, що 26 січня Європейський союз закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосити дострокові президентські вибори в країні.

Як писало РБК-Україна, віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс, під час виступу перед емігрантами з Венесуели у Флориді, закликав "покласти край диктатурі" Ніколаса Мадуро.

Додамо, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування.

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