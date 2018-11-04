Поліція перекваліфікувала справу Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Поліція перекваліфікувала справу на статтю "Закінчене вбивство"

Поліція перекваліфікувала кримінальну справу, за якою розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

В даний час кримінальне провадження за фактом замаху на Гандзюк розслідується як закінчений злочин - за пунктами 4, 6, 11 і 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих спонукань, з особливою жорстокістю, на замовлення).

В поліції нагадали, що розслідування по встановленню замовників, з ініціативи Генеральної прокуратури, проводить Служба безпеки України.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.