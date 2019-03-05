Чалий розповів про позицію США по "Північному потоку-2"

США намагаються зупинити або перенести будівництво газопроводу

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, остались ли рычаги влияния у администрации Дональда Трампа, чтобы повлиять на Германию и другие страны по вопросу российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, позиция США ясна и это даст это результат в будущем.

"Позиция США и Украины совпадают. Мы считаем этот проект политическим. Позиция США достаточно жесткая. В данном случае есть общая позиция, и есть общие действия. Я знаю, попытки делаются Соединенными Штатами, чтобы остановить этот проект, или перенести его", - рассказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после сооружения газопровода "Северный поток-2" Россия уже не будет придерживаться никаких правил. Ранее Климкин заявлял, что Россия после запуска газопровода "Северный поток-2" организует новую газовую войну.

Добавим, американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.