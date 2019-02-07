Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

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Дипломати закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу

Американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.

Дипломати вважають, що реалізація проекту посилить сприйнятливість Європи до російських тактик енергетичного шантажу.

"Європа повинна зберегти контроль над своєю енергетичною безпекою", - заявили вони.

Крім того, посли відзначають, що "Північний потік-2" принесе в Європу не тільки газ, оскільки "через Балтійське море до Європи потече російський тиск і вплив".

Автори статті закликають ЄС поширити чинне законодавство приходять в Євросоюз газопроводи, зокрема на "Північний потік-2". Зокрема вони розраховують на підтримку поправок до енергетичної директиві з боку Франції і Німеччини.

Нагадаємо, раніше газета Suddeutsche Zeitung повідомляла, що Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Неназване джерело у французькому уряді повідомило газеті, що Франція не хоче посилювати залежність від Росії.

Раніше польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2". зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.