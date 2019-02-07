ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    07.02.2019 - 14:40
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Фото: nord-stream (nord-stream-2/com)

Дипломати закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу

Американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.

Дипломати вважають, що реалізація проекту посилить сприйнятливість Європи до російських тактик енергетичного шантажу.

"Європа повинна зберегти контроль над своєю енергетичною безпекою", - заявили вони.

Крім того, посли відзначають, що "Північний потік-2" принесе в Європу не тільки газ, оскільки "через Балтійське море до Європи потече російський тиск і вплив".

Автори статті закликають ЄС поширити чинне законодавство приходять в Євросоюз газопроводи, зокрема на "Північний потік-2". Зокрема вони розраховують на підтримку поправок до енергетичної директиві з боку Франції і Німеччини.

Нагадаємо, раніше газета Suddeutsche Zeitung повідомляла, що Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Неназване джерело у французькому уряді повідомило газеті, що Франція не хоче посилювати залежність від Росії.

Раніше польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2". зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.

Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО Порошенко назвав завдання щодо вступу в НАТО і ЄС реальним
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся