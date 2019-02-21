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Клімкін: РФ організує нову газову війну після запуску "Північного потоку-2"

Новини » Політика    21.02.2019 - 12:39
Клімкін: РФ організує нову газову війну після запуску "Північного потоку-2"
Фото: Павло Клімкін (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Клімкін заявив, що "Північний потік-2" в даний час є сірою транзитною зоною

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія після запуску газопроводу "Північний потік-2" організовує нову газову війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню "Цензор.нет".

Клімкін прокоментував рішення Франції дати старт "Північному потоку-2" за умови, що на цю трубу буде поширено європейське право. За його словами, "це поки домовленість. Я хочу почути від наших партнерів, як вони бачать її реалізацію".

Міністр зазначив, що Україна готова поширити для ГТС всі європейські правила.

"Ми для української ГТС готові поширити на всі європейські правила для прямого застосування. Це означає, що проблемні питання повинен вирішувати Європейський суд. "Північний потік-2" в даний час є сірою транзитною зоною, оскільки там "Газпром" може робити все, що йому заманеться. Бо як тільки проект відбудеться, РФ точно організовує нову газову війну", - заявив Клімкін.

Глава українського МЗС заявив, що РФ "повністю перекриє будь транзит через українську газотранспортну систему". Він підкреслив, що поширення європейських правил на "Північний потік-2" - це найважливіший елемент, який допоможе в майбутньому, однак, на думку Клімкіна, не врятує від російських маніпуляцій.

Крім того, Клімкін заявив, що Україні вдалося змінити позицію багатьох німецьких політиків щодо "Північного потоку-2". При цьому, на думку Клімкіна, навіть у разі вигідного для України рішення, Росія і надалі буде намагатися маніпулювати. Зокрема, РФ вимагає, щоб транзит здійснювався тільки на їхніх умовах.

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін в газовому законодавстві Євросоюзу.

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