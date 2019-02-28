Росія організує газову війну після споруждження "Північного потоку-2", - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр вважає, що спорудження газопроводу становить небезпеку для всього регіону

Міністр закордонних справ Україн Павло Клімкін заявив, що після спорудження газопроводу "Північний потік-2" Росія вже не дотримуватиметься жодних правил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

На думку Клімкіна, завершення будівництва другої гілки Північного потоку, що сполучатиме Росію з Німеччиною, може призвести до своєрідної газової війни.

Глава МЗС України вважає, що у подоланні енергетичної кризи, зумовленої політикою Росії, Україна повинна робити ставку на співпрацю з Польщею. Також він наголошує, що запуск цього газопроводу може принести Україні великі проблеми.

"Безумовно, Росія організує нову газову війну, якщо Північний потік буде побудовано. Вона використає будь-які засоби, чи це раптове падіння тиску в трубі… Такі провокації будуть, як тільки Північний потік буде побудований. І будь-які гарантії з боку Росії… Ну, подивіться, Росія порушила все, що можливо", - сказав Клімкін.

Міністр також вважає, що спорудження газопроводу становитиме небезпеку для всього регіону.

"Дуже велика загроза для європейської енергетичної безпеки і для Європи. Подивіться, що Росія робить стосовно нелегітимно побудованого Кримського мосту. А тепер уявіть собі: через Балтійське море вона перекачує більше, ніж 1000 млрд куб. м газу. Як вона буде захищати цей транзит, до яких провокацій вона буде вдаватися?", - сказав Клімкін.

Раніше Клімкін заявляв, що Росія після запуску газопроводу "Північний потік-2" організує нову газову війну.

РБК-Україна писало, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський наголошував, що прийняті 20 лютого Комітетом постійних представників держав ЄС зміни до Газової директиви не змінять негативної позиції Польщі щодо цієї інвестиції.