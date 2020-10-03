ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Посол України продовжить працювати в Білорусі

Київ, Субота 03 жовтня 2020 00:15
Посол України продовжить працювати в Білорусі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську. Посол України продовжить свою роботу в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

На його думку, підстав для погіршення дипломатичних відносин наразі немає.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією", - зазначив міністр.

Проте з офіційних контактів, за словами Кулеби, залишиться лише "вікно комунікації" через МЗС.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

РБК-Україна писало, що запланований на жовтень візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі скасовано.

Також Білорусь звинуватила Україну в недружньому ставленні та звинуватила у втручанні у внутрішні справи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Білорусьпосол
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся