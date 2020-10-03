Посол України продовжить працювати в Білорусі

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську. Посол України продовжить свою роботу в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

На його думку, підстав для погіршення дипломатичних відносин наразі немає.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією", - зазначив міністр.

Проте з офіційних контактів, за словами Кулеби, залишиться лише "вікно комунікації" через МЗС.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

РБК-Україна писало, що запланований на жовтень візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі скасовано.

Також Білорусь звинуватила Україну в недружньому ставленні та звинуватила у втручанні у внутрішні справи.