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Посол України в Німеччині може залишити свою посаду, - Bild

Фото: Андрій Мельник, посол України у Німеччині (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Посол України в Німеччині Андрій Мельник планує піти з посади і почати працювати в Міністерстві закордонних справ України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild, про це заявив неназваний представник українського уряду.

За інформацією чиновника, посол Мельник хоче зайняти посаду заступника міністра закордонних справ після восьми років роботи послом у Німеччині. Він почне працювати на новій посаді до осені.

"Ця пропозиція була зроблена міністерством президенту України (Володимиру Зеленському - ред.). Андрія Мельника дуже цінують за його роботу", - заявив співробітник Кабміну.

Видання зазначає, що у МЗС України відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що готовий принести вибачення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що раніше порівняв його з "ображеною ліверною ковбасою".

Також ми писали, що Мельник в одному з інтерв'ю зробив заяви про роль лідера ОУН Степана Бандери в Польщі. На це відреагували в МЗС України.

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