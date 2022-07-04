Посол України в Німеччині може залишити свою посаду, - Bild

Посол України в Німеччині Андрій Мельник планує піти з посади і почати працювати в Міністерстві закордонних справ України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild , про це заявив неназваний представник українського уряду.

За інформацією чиновника, посол Мельник хоче зайняти посаду заступника міністра закордонних справ після восьми років роботи послом у Німеччині. Він почне працювати на новій посаді до осені.

"Ця пропозиція була зроблена міністерством президенту України (Володимиру Зеленському - ред.). Андрія Мельника дуже цінують за його роботу", - заявив співробітник Кабміну.

Видання зазначає, що у МЗС України відмовилися коментувати цю інформацію.