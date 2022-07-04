Посол Украины в Германии может покинуть свой пост, - Bild

По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.

"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу", - заявил сотрудник Кабмина.

Издание отмечает, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.