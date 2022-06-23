Посол Мельник заявив, що готовий вибачитися перед Шольцем: про що йде мова

Посол України в Німеччині Андрій Мельник готовий принести вибачення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що раніше порівняв його з "ображеною ліверною ковбасою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

"Це висловлювання, про яке я, озираючись назад, звичайно, шкодую. При зустрічі з Олафом Шольцем особисто перед ним вибачуся", - зазначив Мельник.

Раніше Мельник порівняв канцлера Німеччини з "скривдженою ліверною ковбасою" через небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися прийняти відвідування президента ФРН Штайнмаєра.