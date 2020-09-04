Посол України в Білорусі знаходиться на консультаціях в Києві, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що посол України в Білорусі Ігор Кизим все ще знаходиться на консультаціях в Києві. На цьому тижні він був у Верховній раді, де відбувалися консультації.

Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

За його словами, ворожа риторика щодо України з боку Росії та Білорусі посилюється.

"Ми бачимо, як нагнітається з білоруського боку, так і російського, риторика. Висуваються версія про начебто участь України у внутрішній ситуації", - сказав Кулеба.

Зазначимо, Олександр Лукашенко заявив про втручання в справи Білорусі з боку України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада щодо ситуації в Білорусі.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що Олександр Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю через "розпалювання заворушень".