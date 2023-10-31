Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией из-за угрозы перекрытия границы
В связи с угрозой перекрытия границы Украина хочет обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - подчеркнул заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
Как сообщается, встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на 31 октября. Ключевая цель - наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.
Что предшествовало
Недавно польские перевозчики пригрозили с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
В частности, польские перевозчики требуют:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- отдельную очередь в "єЧерга" для авто на номерах ЕС;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе "Путь".
Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокировкой одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.
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