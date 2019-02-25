ru
ua

Посол США зустрілася в Одесі з активістом Михайликом


Йованович наголосила, що напади на активістів повинні ретельно розслідуватися

Посол США в Украине Мари Йованович встретилась в Одессе с активистом Олегом Михайликом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине Twitter.

Йованович подчеркнула, что гражданское общество играет ключевую роль в украинской демократии. Также посол подчеркнула, что любые угрозы и нападения на гражданское общество являются неприемлемыми и должны быстро и тщательно расследоваться.

"Моя встреча с Олегом Михайликом была не лишним напоминанием о вызовах и угрозах, с которыми сталкиваются смелые активисты украинского гражданского общества", - написала посол.

РБК-Украина писало, что следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство.

Напомним, в январе Михайлика выписали из клиники в Германии. Там во время операции у него извлекли пулю из легких.

Отметим, что в Одессе активисты требовали отставки Жученко и расследования деятельности Галантерника. Акция проводилась в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб НБУ знизив офіційний курс долара
Читати всі новини