Посол США зустрілася в Одесі з активістом Михайликом

Йованович наголосила, що напади на активістів повинні ретельно розслідуватися

Посол США в Украине Мари Йованович встретилась в Одессе с активистом Олегом Михайликом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине Twitter.

Йованович подчеркнула, что гражданское общество играет ключевую роль в украинской демократии. Также посол подчеркнула, что любые угрозы и нападения на гражданское общество являются неприемлемыми и должны быстро и тщательно расследоваться.

"Моя встреча с Олегом Михайликом была не лишним напоминанием о вызовах и угрозах, с которыми сталкиваются смелые активисты украинского гражданского общества", - написала посол.

РБК-Украина писало, что следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство.

Напомним, в январе Михайлика выписали из клиники в Германии. Там во время операции у него извлекли пулю из легких.

Отметим, что в Одессе активисты требовали отставки Жученко и расследования деятельности Галантерника. Акция проводилась в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.