Активіста Михайлика виписали з німецької клініки

Фото: Вайдеманн і Михайлик (facebook.com/EUDelegationUkraine)

Однак в Україну Михайлик поки не повернеться

Одеського активіста Олега Михайлика виписали з клініки в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайлика.

Як наголошується, поки повернутися в Україну він не зможе, поки не знімуть шви.

"Сьогодні мене нарешті виписали з німецької клініки в Мюнхені після вилучення кулі найманого вбивці разом з частиною мого легкого. Думаю, що для мене сьогодні почався інший етап у моєму житті - відновлення", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн закликала українську владу притягти до відповідальності винних у нападі на активіста Олега Михайлика.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція розглядає три можливі версії нападу на Михайлика. Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що у поліції є три версії причин нападу на активіста: громадська діяльність, діяльність Михайлика у зв'язку з будівництвом РК "Золотий берег", а також конфлікт підприємців з владою навколо прав на земельні ділянки одного з міських ринків Одеси