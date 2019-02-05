Поліція продовжила термін охорони активіста Михайлика

Фото: Олег Михайлик (facebook.com/oleg.mykhaylyk)

У поліції заявляють, що продовжили охорону попри заяву Михайлика про відсутність такої потреби

Слідчі Національної поліції продовжили термін охорони одеського активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 року було здійснено замах на вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.

Як зазначається, у вересні минулого року правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на чоловіка. Під час здійснення досудового розслідування слідчий поліції в Одеській області застосував на певний термін заходи безпеки щодо потерпілого, про що було винесено відповідну постанову.

"Заходи з фізичної охорони були продовжені, навіть попри письмову заяву потерпілого, написаної в його присутності дружиною, - про відсутність потреби у заходах із забезпечення його безпеки", - заявили у поліції.

Також у поліції повідомили, що наразі досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції. Після визначення підслідності в кримінальному провадженні за ГСУ Нацполіції заяви від потерпілого про необхідність застосування стосовно нього заходів безпеки до слідства не надходило.



"Проте слідчим знову продовжено дію безпекових заходів. Нацполіція готова забезпечити надання фізичної охорони у форматі і виходячи з необхідності, яку вкаже потерпілий", - додали у прес-службі поліції.

Раніше Михайлик на своїй сторінці у Facebook заявив, що поліція не продовжила термін його охорони після 24 січня.

Нагадаємо, на початку січня під час операції у активіста Михайлика, на якого у вересні 2018 року Одесі був скоєний замах на вбивство, дістали з легень кулю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника. Акція проводиться на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.