Посол США зустрілася в Одесі з активістом Михайликом

Фото: Йованович та Михайлик (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Йованович наголосила, що напади на активістів повинні ретельно розслідуватися

Посол США в Україні Марі Йованович зустрілася в Одесі із активістом Олегом Михайликом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Twitter.

Йованович наголосила, що громадянське суспільство відіграє ключову роль в українській демократі. Також посол наголосила, що будь-які загрози і напади на громадянське суспільство є неприйнятними і повинні швидко і ретельно розслідуватись.

"Моя зустріч з Олегом Михайликом була не зайвим нагадуванням про виклики та загрози, з якими стикаються сміливі активісти українського громадянського суспільства", - написала посол.

РБК-Україна писало, що слідчі Національної поліції продовжили термін охорони одеського активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 року було здійснено замах на вбивство.

Нагадаємо, у січні Михайлика виписали з клініки в Німеччині. Там під час операції у нього дістали кулю з легень.

Зазначимо, в Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника. Акція проводилася на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.