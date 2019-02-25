ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол США зустрілася в Одесі з активістом Михайликом

Новини » Політика    25.02.2019 - 18:20
Посол США зустрілася в Одесі з активістом Михайликом
Фото: Йованович та Михайлик (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Йованович наголосила, що напади на активістів повинні ретельно розслідуватися

Посол США в Україні Марі Йованович зустрілася в Одесі із активістом Олегом Михайликом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Twitter.

Йованович наголосила, що громадянське суспільство відіграє ключову роль в українській демократі. Також посол наголосила, що будь-які загрози і напади на громадянське суспільство є неприйнятними і повинні швидко і ретельно розслідуватись.

"Моя зустріч з Олегом Михайликом була не зайвим нагадуванням про виклики та загрози, з якими стикаються сміливі активісти українського громадянського суспільства", - написала посол. 

Посол США зустрілася в Одесі з активістом МихайликомРБК-Україна писало, що слідчі Національної поліції продовжили термін охорони одеського активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 року було здійснено замах на вбивство. 

Нагадаємо, у січні Михайлика виписали з клініки в Німеччині. Там під час операції у нього дістали кулю з легень. 

Зазначимо, в Одесі активісти вимагали відставки Жученка та розслідування діяльності Галантерника. Акція проводилася на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.

У посольстві США прокоментували візит есмінця Donald Cook в Одесу Посольство США: корупція перешкоджає прогресу в Україні
Новини України Олег МихайликСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся