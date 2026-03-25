Посол США раскрыл стратегию Трампа в войне с Ираном

"Угроза или возможность отправить войска в Иран заключается в том, чтобы гарантировать, что президент Дональд Трамп имеет все необходимые варианты для ведения этого конфликта", - подчеркнул он.

Уитакер отметил, что хотя окончательное решение о развертывании сухопутных войск еще не принято, администрация президента США заботится о том, чтобы Трамп "имел максимальную гибкость" в случае обострения конфликта с Ираном.

"В конце концов, речь идет о том, чтобы гарантировать, что президент Соединенных Штатов имеет все необходимые варианты. Если это включает угрозу или возможность привлечения сухопутных сил к боевым действиям, то, очевидно, мы позаботимся о том, чтобы они были на месте", - сказал посол США.

Он отметил, что Трамп не высказывал ожиданий относительно "введения наземных войск", но подчеркнул, что сохранение убедительной военной позиции является ключевым для достижения целей США.

По словам Уитакера, цели Трампа остаются неизменными: не допустить получения Ираном ядерного оружия, ликвидировать его ракетную программу, прекратить поддержку террористических группировок-сателлитов, а также обеспечить, чтобы Ормузский пролив был открыт для мировой торговли.

В то же время продолжаются дипломатические усилия по завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 22 марта американский президент поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. По его словам, в случае невыполнения требования в течение 48 часов войска США начнут бомбить иранские электростанции.

В ответ Иран предупредил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса будет нанесен удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.