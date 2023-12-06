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Посол США раскритиковал Венгрию за ингорирование интересов НАТО

Фото: посол США в Венгрии Дэвид Прессман (twitter David Pressman)
Автор: Максим Шушко

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал венгерское правительство за игнорирование интересов своих союзников по НАТО и укрепление связей с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед американскими компаниями, которые инвестировали в Венгрию, Прессман рассказал, что страна процветает как член Европейского Союза и НАТО, что позволяет вести успешный бизнес здесь.

"Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО и чувствует себя комфортно, игнорируя интересы тех же партнеров и нашего Альянса, в том числе во время войны в Европе", - заявил Прессман.

Он добавил, что когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнимает президента России Владимира Путина и когда его правительство угрожает задержать необходимую помощь ЕС Украине, то это пренебрежение к союзникам по НАТО становится очевидным.

Следует отметить, что Венгрия является членом Североатлантического Альянса с 1999 года.

Утверждается, что отношения между Будапештом и Вашингтоном испортились из-за затягивания Венгрией процесса ратификации вступления Швеции в НАТО, а также из-за теплых связей Орбана с Москвой, несмотря на войну в Украине.

Заявления Орбана об Украине

В мае Орбан говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Тогда в украинском МИДе ответили главе венгерского правительства, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер-министр Венгрии снял ответственность с РФ за ее агрессию против Украины.

Также Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться выделение помощи Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

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