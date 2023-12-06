Посол США розкритикував Угорщину за інгорування інтересів НАТО

Виступаючи перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину Прессман розповів, що країна процвітає як член Європейського Союзу та НАТО, що дозволяє вести успішний бізнес тут.

"Однак сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів і нашого Альянсу, у тому числі під час війни в Європі", - заявив Прессман.

Він додав, що коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіймає президента Росії Володимира Путіна та коли його уряд погрожує затримати необхідну допомогу ЄС Україні, то ця зневага до союзників по НАТО стає очевидною.

Варто зазначити, що Угорщина є членом Північноатлантичного Альянсу з 1999 року.

Стверджується, що відносини між Будапештом і Вашингтоном зіпсувалися через затягування Угорщиною процесу ратифікації вступу Швеції до НАТО, а також через теплі зв'язки Орбана з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Заяви Орбана про Україну

У травні Орбан казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Тоді в українському МЗС відповіли очільнику угорського уряду, що в Кремлі мають радіти, адже прем'єр-міністр Угорщини зняв відповідальність з РФ за її агресію проти України.

Також Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС на якому обговорюватиметься виділення допомоги Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.