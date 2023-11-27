Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС с вопросами о помощи Украине, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в публикации, на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы приостановить финансирование из Брюсселя.

Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.