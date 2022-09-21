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ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов

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Среда 21 сентября 2022 09:06
ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 21 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 2227 (+11);
  • боевых бронированных машин - 4748 (+24);
  • артиллерийских систем - 1340 (+17);
  • РСЗО - 318 (+0);
  • средства ПВО - 168 (+0);
  • самолетов - 253 (+1);
  • вертолетов - 217 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 932 (+7);
  • крылатые ракеты - 239 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23);
  • специальной техники - 125 (+0).

Напомним, ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр.

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