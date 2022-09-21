ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 21 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 2227 (+11);
- боевых бронированных машин - 4748 (+24);
- артиллерийских систем - 1340 (+17);
- РСЗО - 318 (+0);
- средства ПВО - 168 (+0);
- самолетов - 253 (+1);
- вертолетов - 217 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 932 (+7);
- крылатые ракеты - 239 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23);
- специальной техники - 125 (+0).
Напомним, ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр.
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