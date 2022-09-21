ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.