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Посол США в ООН приїхала до Києва: плани візиту

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 13:34
Посол США в ООН приїхала до Києва: плани візиту Фото: посол США в ООН приїхала до Києва (mobile.twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

Посол США до ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва з одноденним візитом. Під час якого в неї заплановано ряд зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку посольства США в Україні.

"Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно постійна представниця США при організації зробила гучну заяву в бік Кремля, зазначивши, що постійні твердження Москви про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.

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