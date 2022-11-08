Посол США в ООН приїхала до Києва: плани візиту

Посол США до ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва з одноденним візитом. Під час якого в неї заплановано ряд зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку посольства США в Україні.

NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX — Nate Evans (@USUNSpox) November 8, 2022

"Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, де проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно постійна представниця США при організації зробила гучну заяву в бік Кремля, зазначивши, що постійні твердження Москви про те, що нібито в Україні діють "таємні біологічні лабораторії" - це марна трата часу.

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