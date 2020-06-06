У Німеччині відреагували на можливе виведення американських військ

Фото: Норберт Реттген (flickr)

Дональд Трамп раніше заявив, що з Німеччини будуть виведені 9,5 тисяч американських солдатів

У Німеччині розкритикували можливе рішення Сполучених Штатів про часткове виведення американських військ з території країни. Значне зниження американського контингенту в Німеччині "був би дуже прикрим".

Про це заявив політик Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген, передає Deutschland Today.

За його словами, він не бачить об'єктивних причин для такого рішення Білого дому.

"В Німеччині раді американським солдатам, їх розміщення у нас вкрай важливо для координації міжнародного військового присутності США", - підкреслив Реттген.

При цьому він зазначив, що співпраця з контингентом США у Німеччині йде найкращим чином, і це неодноразово підтверджувалося американськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

Крім того, у Німеччині заявили, що Дональд Трамп є "бактерією для НАТО".

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Автор: Лера Полищук