Посол США при НАТО: мир - это лучший вариант и для Украины, и для России

Как на Россию повлияла война

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала о том, что в январе-сентябре 2025 года был зафиксирован исторический максимум военных расходов России с начала полномасштабного вторжения.

По информации разведки, каждый месяц Россия в среднем тратит на войну 1,32 трлн рублей (около 16,6 млрд долларов).

При этом всего стоимость войны против Украины для налогоплательщиков в РФ достигла 42,343 трлн рублей (примерно 542 млрд долларов).

Также в украинской разведке обращали внимание, что на фоне войны у российских компаний все чаще возникают финансовые трудности. В частности, 68% компаний в РФ сокращают расходы, чтобы "оставаться на плаву".

При этом из-за западных санкций у России нет возможности обновить энергооборудование - 70% уже считается изношенным. По этой причине проблемы с электроснабжением возникают в ряде регионов, которые не подключены к единой энергетической системе РФ.