Посол США о председательстве России в Совбезе ООН: будет продвигать дезинформацию об Украине

Россия не должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. Во время своего председательства Москва может продвигать дезинформацию против Украины, США и других стран.

Об этом заявил посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Она не должна быть им из-за того, что она делает на Украине", - заявила она.

Посол добавила, что устав ООН не позволяет изменить статус РФ постоянного члена.

Томас-Гринфилд заявила, что ожидает от России "профессионального поведения" на посту главы Совбеза ООН, хотя у нее есть сомнения.

"Мы также ожидаем, что они будут искать возможности для продвижения своей кампании дезинформации против Украины, США и всех наших союзников. При любой возможности мы будем выражать нашу обеспокоенность действиями России", - добавила посол, заявив, что Вашингтон осуждает военные преступления и нарушения прав человека, которые Россия совершает в Украине.

Отметим, что Совет Безопасности ООН является международным органом, ответственным за поддержание мира. В него могут поступать жалобы от стран, Совет голосует и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН.

В состав Совета входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. Москва должна возглавить исполнительный орган с 1 апреля на месяц, заменив Мозамбик.

Напомним, с 1 апреля Россия становится главой Совбеза ООН. В ответ на что Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Кроме того, в МИДе рассказали, что планируют вместе с партнерами привлекать внимание к нелегитимности пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов.

О том, как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций - читайте в материале РБК-Украина.

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