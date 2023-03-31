Посол США про головування Росії в Раді безпеки ООН: просуватиме дезінформацію про Україну
Росія не повинна бути постійним членом Ради Безпеки ООН. Під час свого головування Москва може просувати дезінформацію проти України, США та інших країн.
Про це заявив посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Вона не повинна бути ним через те, що вона робить в Україні", - заявила вона.
Посол додала, що статут ООН не дозволяє змінити статус РФ постійного члена.
Томас-Грінфілд заявила, що очікує від Росії "професійної поведінки" на посаді голови Радбезу ООН, хоча в неї є сумніви.
"Ми також очікуємо, що вони шукатимуть можливості для просування своєї кампанії дезінформації проти України, США і всіх наших союзників. За будь-якої можливості ми висловлюватимемо наше занепокоєння діями Росії", - додала посол, заявивши, що Вашингтон засуджує воєнні злочини та порушення прав людини, які Росія вчиняє в Україні.
Зазначимо, що Рада Безпеки ООН є міжнародним органом, відповідальним за підтримання миру. До неї можуть надходити скарги від країн, Рада голосує і ухвалює рішення з питань безпеки, яких зобов'язані дотримуватися інші члени ООН.
До складу Ради входять 10 ротованих і п'ять постійних членів, включно з Росією, Великою Британією, Францією, США і Китаєм, які мають право вето. Москва має очолити виконавчий орган із 1 квітня на місяць, замінивши Мозамбік.
Нагадаємо, з 1 квітня Росія стає головою Ради безпеки ООН. У відповідь на те, що Україна закликала процедурно загнати країну-агресора в кут і не дати можливості просувати помилкові наративи про війну проти України.
Крім того, у МЗС розповіли, що планують разом із партнерами привертати увагу до нелегітимності перебування Росії у РБ ООН шляхом колективних демаршів та інших кроків.
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