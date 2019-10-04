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Демократи вимагають від Пенса документи про його роль у тиску на Зеленського

Новини » Політика    04.10.2019 - 23:58
Демократи вимагають від Пенса документи про його роль у тиску на Зеленського
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Голови трьох комітетів Палати представників очікують відповіді від Пенса до 15 жовтня

Представники Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів у п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президентові Майку Пенсу з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою. Про це повідомляє Associated Press.

В Палаті представників розраховують, що документи зможуть пролити світло на те, чи допомагав він президенту Дональду Трампу чинити тиск на Україну щодо розслідування справи сина Джо Байдена.

Голови-демократи трьох комітетів, які проводять розслідування щодо імпічменту Трампа, зажадали від Пенса до 15 жовтня надати необхідні документи.

У своєму листі вони процитували повідомлення в ЗМІ про те, що віце-президент, можливо, був присутній при липневому телефонній розмові, в ході якого Трамп намагався переконати президента України розслідувати звинувачення в причетності Байдена до корупційної діяльності.

Крім того, демократи хочуть більше знати про зустріч Пенса 1 вересня з президентом Володимиром Зеленським.

У листі також йдеться, що "є питання про роль, яку ви (Майк Пенс, - ред.), можливо, грали в передачі або посилення серйозного послання Дональда Трампа українському президентові".

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера Володимира Зеленського. За інформацією джерел, Трамп особисто заборонив Пенсові їхати до Києва на інавгурацію Зеленського, а також неодноразово використовував віце-президента для тиску на президента України.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонгресс СШАДональд ТрампМайк Пенс
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