Посол США в Бельгии надеется на "заключение соглашения" по Гренландии

"Я считаю, что между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Дании будет создана продуктивная база для взаимодействия, и это приведет к более безопасной Гренландии... А это безопасно для НАТО, Европы и США", - сказал он, комментируя этот вопрос.

Уайт добавил, что президент США предан принципам НАТО, но "стратегическое военное значение" Гренландии не стоит недооценивать, а проблемы безопасности США, мол, "слишком деликатные", чтобы объяснять их публично.

Уайт также предположил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может выиграть на внутреннем политическом уровне от того, что не побоялась поссориться с Трампом. А это поможет ее политической силе выиграть следующие выборы.

"Небольшая ссора или разговоры с президентом Трампом на самом деле помогают ей выиграть выборы. И дело в том, что мы на самом деле хотим, чтобы она выиграла эти выборы", - заявил он.

При этом посол США заверил, что Вашингтон остается преданным НАТО, президент США все еще является "самым большим сторонником НАТО", поскольку Альянс увеличил расходы на оборону.

"Нет в мире большего человека, который поддерживает НАТО, чем Дональд Трамп", - сказал Уайт.