Посол США в Бельгии надеется на "заключение соглашения" по Гренландии

США и Дания в итоге, скорее всего, достигнут "выгодного соглашения", которое оставит довольными все стороны и в итоге приведет к "более безопасной" Гренландии - что в интересах Вашингтона, Копенгагена и всей Европы в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление посла США в Бельгии Билла Вайта, которого цитирует Bloomberg.
"Я считаю, что между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Дании будет создана продуктивная база для взаимодействия, и это приведет к более безопасной Гренландии... А это безопасно для НАТО, Европы и США", - сказал он, комментируя этот вопрос.
Уайт добавил, что президент США предан принципам НАТО, но "стратегическое военное значение" Гренландии не стоит недооценивать, а проблемы безопасности США, мол, "слишком деликатные", чтобы объяснять их публично.
Уайт также предположил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может выиграть на внутреннем политическом уровне от того, что не побоялась поссориться с Трампом. А это поможет ее политической силе выиграть следующие выборы.
"Небольшая ссора или разговоры с президентом Трампом на самом деле помогают ей выиграть выборы. И дело в том, что мы на самом деле хотим, чтобы она выиграла эти выборы", - заявил он.
При этом посол США заверил, что Вашингтон остается преданным НАТО, президент США все еще является "самым большим сторонником НАТО", поскольку Альянс увеличил расходы на оборону.
"Нет в мире большего человека, который поддерживает НАТО, чем Дональд Трамп", - сказал Уайт.
Отметим, что несмотря на все грозные заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, вряд ли реально произойдет конфликт с европейскими странами из-за острова. Трамп сознательно "завышает планку" - это его переговорный стиль, пояснил РБК-Украина глава международного Комитета Верховной Рады народный депутат Александр Мережко.
Напомним, после операции в Венесуэле Трамп снова обратил внимание на Гренландию и настаивает на передаче острова под контроль Соединенных Штатов для размещения системы ПРО "Золотой купол".
Со своей стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландию не продают, и ее жители сами решают свое будущее. А премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией.
Несмотря на то, что Трамп отреагировал на эти новости угрозами, в реальности США могут просто заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение. Белый дом настроен избегать серьезного конфликта.