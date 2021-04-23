Загострення на Донбасі: бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС

На Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню . В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил .

Так, противники відкривав вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібрів поблизу Південного і Зайцеве, а у Красногорівки - ще і з станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл з протитанкового ракетного комплексу і мінометів 120-го калібру. Біля Пісків, Золоте-4, Водяне та Павлопіль бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"В результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - повідомили в штабі.

Також вчора українські військові зафіксували два прольоти ворожих безпілотників "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Вони були вчасно пригнічені засобами РЕБ.

З початку поточної доби бойовики ще тричі обстріляли позиції українських військових. Зокрема, вели вогонь поблизу Новоселівки і Авдіївки з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат з початку доби серед українських військових немає.