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У Держдепі відреагували на запуск ракети КНДР

Новини » Політика     29.11.2019 - 02:50
У Держдепі відреагували на запуск ракети КНДР
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

США стежать за ситуацією

У Державному департаменті США прокоментували ракетні пуски в Північній Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Відзначається, що в США знають про пуски і стежать за ситуацією.

"Нам відомі повідомлення про запуск північнокорейської ракети. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і тісно консультуємося з нашими союзниками в регіоні", - заявили в Держдепі.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що запуск ракет з боку Північної Кореї (КНДР), який був проведений вранці 28 листопада, представляє загрозу для міжнародного співтовариства.

КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Ракети пролетіли близько 380 км на висоті 100 км і опустилися за межами економічної зони Японії.

Нагадаємо, раніше в береговій охороні Японії повідомили про запуск двох невпізнаних снарядів з території КНДР. Інформацію про запуск також підтвердили і в Південній Кореї.

У США немає доказів, що КНДР відмовиться від ядерної зброї США та Південна Корея відклали військові навчання через КНДР
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