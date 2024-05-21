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Посол рассказал об отношении китайцев к войне России против Украины

Фото: Павел Рябикин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Значительная часть жителей Китая поддерживают Москву. Однако все больше китайцев желают Киеву победы над врагом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал посол Украины в Китае Павел Рябикин.

"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я бы не утверждал, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал он.

При этом он признал, что немало и тех, кто, "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".

Напомним, по данным Индекса восприятия демократии 2024 года, Китай находится на втором месте среди стран мира по негативной оценке помощи  США, ЕС и НАТО Украине. В Китае 37% респондентов заявляют, что для помощи было сделано "слишком много".

 

В связи с тем, что Пекин оказывает поддержку Москве, украинцы воспринимают Китай как враждебную страну. По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-93%) и ее союзникам - Беларуси (-80%), Ирану (-72) и Китаю (-54%).

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