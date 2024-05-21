Посол рассказал об отношении китайцев к войне России против Украины

Значительная часть жителей Китая поддерживают Москву. Однако все больше китайцев желают Киеву победы над врагом.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал посол Украины в Китае Павел Рябикин.
"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я бы не утверждал, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал он.
При этом он признал, что немало и тех, кто, "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".
Напомним, по данным Индекса восприятия демократии 2024 года, Китай находится на втором месте среди стран мира по негативной оценке помощи США, ЕС и НАТО Украине. В Китае 37% респондентов заявляют, что для помощи было сделано "слишком много".
В связи с тем, что Пекин оказывает поддержку Москве, украинцы воспринимают Китай как враждебную страну. По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-93%) и ее союзникам - Беларуси (-80%), Ирану (-72) и Китаю (-54%).