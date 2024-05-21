"Образцовая пара". Как Россия зависит от Китая и что будет, если Пекин бросит Москву

После вторжения в Украину Россия активно наращивает отношения с Китаем, пытаясь показать Западу новый восточный альянс – в противовес НАТО и Евросоюзу. Так ли на это смотрит Пекин, можно ли назвать РФ зависимой от КНР и что будет, если Си Цзиньпин перестанет поддерживать Путина, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

При подготовке материала использовались публичные заявления российского и китайского руководства, данные открытой торговой статистики, эксклюзивные комментарии посла Украины в Китае Павла Рябикина и эксперта Украинского института будущего Илии Кусы.

Содержание:

Китайский и российский подходы к Западу: в чем разница

Рыночные отношения: действительно ли Россия так зависит от Китая?

Устоит ли Россия без Китая?

Российский диктатор Владимир Путин в мае приехал в Пекин, чтобы в очередной раз встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином. Программа поездки мало чем отличалась от предыдущих двух визитов с начала полномасштабного вторжения в Украину – Путин говорит о "братской дружбе" между РФ и Китаем, а Си – о показательном сотрудничестве двух больших государств.

После того, как российская армия вторглась на территорию Украины, в Кремле стали искать себе ситуативных союзников. Но если страны-изгои вроде Ирана и особенно КНДР не воспринимаются всерьез глобальными геополитическими игроками, то Китай – это мощный союзник. Поэтому из "добрососедских" отношений с Пекином Москва старается создать иллюзию, что ее захватнические действия имеют поддержку. При этом сам Китай не стремится показательно занять чью-то сторону, а соблюдает "миротворческий" нейтралитет.

Китайский и российский подходы к Западу: в чем разница

Еще в советские времена было сложно себе представить, что в XXI веке российский президент будет принимать у себя китайского лидера с икрой и осетриной, а в Пекине будут петь "Течет река Волга" во время визита главы Кремля. В тот период российско-китайские отношения едва ли можно было назвать добрососедскими, о чем красноречиво говорят даже плакаты той эпохи с надписями вроде "Пекинскому агрессору – отпор!".

Шло время, Китай более-менее наладил отношения с США, Советский союз распался и "новообразовавшейся" России был необходим сильный союзник. В 1990-х Москва транслировала еще довольно прозападные нарративы и на тот момент, согласно разным социологическим исследованиям, россияне более подозрительно относились к китайцам, чем к американцам.

Пока в Пекине окончательно утверждались в роли одной из сильнейших экономик мира, в России постепенно наращивались антизападные настроения. Судя по всему, это и стало базой для нынешних, как их называет сам Си Цзиньпин, "образцовых" отношений между Москвой и Пекином.

Но в том, как относится к Западу Китай, и в том, как относится Россия, на самом деле есть несколько ключевых различий. Пока в РФ заявляют, что воюют едва ли не со всем коллективным Западом, Китай разделяет западную арену, отмечает эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

"Они не считают Запад противником в военном плане, не собираются с ним воевать. Более того, им бы не хотелось этого. Плюс они считают Европу партнером. И, судя по последнему европейскому турне Си Цзиньпина, оно подтверждает эту позицию, что для китайцев их главные соперники – Соединенные Штаты. Европу они рассматривают как необходимого партнера, с которым они хотят дружить и с которым связывают будущее своего экономического развития", – отметил Куса в комментарии РБК-Украина.

Китайский лидер Си Цзиньпин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (фото: Getty Images)

При этом обе страны сходятся в идеологическом соперничестве со Штатами. Для Китая это, можно сказать, уже традиция – выступать так называемым "противовесом" Америке, большим геополитическим игроком, который хочет, чтобы с ним считались и его уважали. Россия, в целом, стремится к тому же, но методы выбирает радикально другие. Пока Пекин подкрепляет свои амбиции экономическим развитием и дипломатией, Москва эксплуатирует исключительно милитаристскую риторику. Поэтому визиты Путина к Си не приводят ни к чему радикальному – Китай не становится ни на чью сторону, пытаясь играть классическую роль глобального медиатора.

"И в этом плане они ничем не отличаются от большинства стран так называемого "глобального юга". Это очень вкладывается в их логику внешней политики, которая заключается в том, что Китай должен невооруженными методами прийти к мировому влиянию, как Соединенные Штаты. Вот для этого им нужно улучшать свою репутацию, имидж и более активно вести себя в политической сфере", – отметил Куса.

Москва же пытается выстроить другую картинку диалога с Пекином – полная поддержка, понимание и союзничество. Таким образом в России хотят показать, прежде всего, Вашингтону, что их с Китаем коалиция – это мощный "ответ" западному НАТО, ЕС и прочим влиятельным альянсам. Путин не зря практически в каждой своей речи подчеркивает сегодняшнюю "однополярность" мира и его стремление превратить его в "многополярный", забывая при этом уточнить, что главное поле влияния должно быть все же в Москве.

В этом контексте потуги Кремля сделать вид, что они – равные партнеры с Китаем, выглядят довольно нелепо. "Когда Путин приезжает в Пекин, россияне создают картинку, что он приехал к своему великому союзнику, и они обсуждают совместно, как противостоять Западу. А в китайской версии, скорее всего, будет о мире во всем мире. Здесь очень хорошо видно, что Китай рассматривает Россию не как равное себе государство, а больше как младшего по всем параметрам партнера и не более. Но не как союзника, перед которым у Китая есть какие-то вечные обязательства", – добавил Куса.

Более того, нельзя утверждать, что китайцы, не критикуя Россию за ее экспансионистскую политику, поддерживают ее. По мнению экспертов, для Пекина было бы лучше, если бы войны не было вообще. Сегодняшняя риторика Китая в принципе не предусматривает участия в каких-либо масштабных геополитических конфликтах. Но в то же время для китайцев Москва выступает как таран, обнажая слабости внутри западных альянсов. И для Китая открылась интересная возможность понаблюдать за этим со стороны. Кроме того, присоединение к антироссийским санкциям – это, во-первых, может трактоваться как подчинение "воле" Штатов, во-вторых, это потеря одного из торговых партнеров. При этом, по словам посла Украины в Китае Павла Рябикина, все больше китайцев желают Киеву победы над врагом.

"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я бы не утверждал, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором. Конечно, немало и тех, кто, несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию", – отметил Рябикин в комментарии для РБК-Украина.

Тем не менее, Китай – один из основных союзников России в войне против Украины. Москва под гнетом санкций вынуждена была перенастроить свой рынок и направить его потоки на Восток. Поэтому после начала вторжения китайско-российские торгово-экономические отношения укрепились. Кроме того, Пекин поддерживает и военную сферу России, но не прямыми поставками своей собственной техники, а более безопасными для себя методами.

Рыночные отношения: действительно ли Россия так зависит от Китая?

Российско-китайское партнерство сегодня задевает сразу несколько сфер – от торгово-экономической до политической. Этот козырь Москва использует вовсю.

"Что касается помощи, которую Китай оказывает России, следует упомянуть о высоком уровне политических контактов, развитии практического сотрудничества по многим направлениям, наращивании объемов торговли – все это позволяет России уверенно себя чувствовать на международной арене, иметь широкий рынок сбыта для своих товаров, прежде всего, энергоресурсов, а также источник поставок требуемой продукции", – отметил Рябикин.

После того как Запад наложил санкции на торговые отношения с РФ, фактически изолировав ее от своего рынка, Китай стал одним из важнейших партнеров для Москвы. Как следствие – рекордный уровень товарооборота между Россией и КНР за первый год войны. Его сумма превысила 190 млрд долларов, увеличившись почти на 30%. В последующий период тенденция сохранилась. В Кремле, конечно же, это обыграли – назвали прирост "впечатляющим" и заявили, что этого, в общем-то, и добивались.

Китайские авто активно захватывают российский рынок (фото: geely-grand.ru)

Основная доля торговли между РФ и Китаем – это энергоресурсы: нефть, газ и уголь. В 2022 году более 70% общего объема поставок в КНР из РФ пришлось именно на эту группу товаров. При этом ту же нефть в Китай Россия экспортирует с помощью серых схем, к примеру, теневого танкерного флота. Его она использует для того, чтобы обойти ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Сегодня около 40% экспорта энергоресурсов приходится на китайский рынок. До войны было 20%, то есть и тут Россия стала больше зависеть от КНР.

Еще одна сфера "сотрудничества" – автомобили, и здесь тоже можно говорить о зависимости. "Здесь российский рынок практически полностью монополизирован китайцами. После начала войны многие западные автопроизводители просто вышли с рынка и не поставляют свои авто, по крайней мере, напрямую в Россию", – отмечает Куса.

Но главное, прежде всего, для Украины, – это военные технологии. Китай не заваливает российский ВПК своей техникой, но делает многое для того, чтобы помочь Москве обойти санкции. Благодаря Пекину РФ может получать товары двойного назначения, используя китайские компании в качестве прокладок, либо же банальной контрабандой.

В этом плане Китай помогает России больше остальных, потому что может позволить пропускать через себя большое количество подсанкционных товаров. Но напрямую делиться военными технологиями Пекин бы не стал – слишком большая опасность и самим оказаться в санкционных списках.

Говорить о тотальной зависимости России от китайского рынка пока не приходится – в Москве пока еще стараются диверсифицировать свои торговые потоки, да и Китай подходит к торговле с Россией осторожно. Но это не исключает того, что без китайской помощи Кремлю было бы гораздо сложнее кормить свою милитаристскую машину.

Устоит ли Россия без Китая?

Си Цзиньпин очень четко обозначил свои красные линии в войне России против Украины. Первая и основная – это запрет на использование ядерного оружия. "Если уж попытаться определить "красную линию", то, думаю, это действительно применение ядерного оружия. Давайте вспомним, что российский словесный "ядерный шантаж" в 2022 году утих именно после того, как Китай заявил не только о недопустимости использования ядерного оружия, но и угроз его использования", – отметил Рябикин.

Китаю меньше всего нужен ядерный конфликт – это никак не ложится в их миротворческую риторику и вынудит их вмешаться. Еще одна менее очевидная красная линия от Си – локализовать военный конфликт и не дать ему вылиться в нечто более масштабное. Но эта линия тоже пересекается с ядерным шантажом.

"Они бы не хотели, чтобы война в Украине вышла за пределы региона, чтобы она дестабилизировала регион, зацепила больше стран. С их точки зрения, чем больше стран будут участвовать в войне, тем больше риск великой войны и, собственно, применение ядерного оружия", – отметил Куса.

Россия, по мнению аналитиков, боится Китай и в идеале не хотела бы от него зависеть, но пока не имеет другого выхода. Если же представить себе, что в Москве нарушили красные линии или Китай решил бы, что для него теперь более выгодно примкнуть к западному большинству и начать поддерживать Украину хотя бы на политическом поле, России придется нелегко.

Какое-то время у Москвы уйдет на поиск новых торговых партнеров и переориентацию рынка. Часть потоков РФ, возможно, удастся перенести через Центральную Азию. То есть, резкое отсутствие китайской поддержки, безусловно, не подействует сразу, но неизбежно приведет к коллапсу для России – коридор возможностей существенно сузится, количество ресурсов, которые нужны для войны, сократится, соответственно, российской армии либо придется становиться в глухую оборону и забыть о каких-либо наступлениях, либо срочно инициировать переговоры.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине (фото: kremlin.ru)

Но эта вероятность, увы, крайне мала. Китай не будет отходить от своей сегодняшней риторики, по крайней мере, не в этих условиях. "За два года Россия совершила тысячи преступлений – Бучанская трагедия, ядерный шантаж, подрыв дамбы Каховской ГЭС, обстрелы гражданской инфраструктуры, убийство мирных жителей, женщин и детей – ничто из этого не поколебало взаимодействие Пекина с Москвой. Именно поэтому я бы не тешил себя бесполезными иллюзиями, а исходил бы из реалий. В политической плоскости все ведущие международные отношения уже давно определились и их позиции вряд ли изменятся", – добавил Рябикин.

Китайское противостояние США эксперты называют скорее инертным и построенным на определенной идеологии, нежели "заклятым". Очевидно, сегодня западные страны делают недостаточно для того, чтобы убедить Си Цзиньпина бросить РФ. А между тем, возможно, как раз отказ Китая от подобного "союзничества" мог бы стать одним из решающих факторов победы Украины.