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Слишком мало помощи: жители мира оценили поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО

Украина, Среда 08 мая 2024 15:16
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Слишком мало помощи: жители мира оценили поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО Фото: жители мира хотят больше помощи Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Около трети (34%) жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали слишком мало, чтобы помочь Украине во время российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Индекса восприятия демократии 2024 года.

При этом половина говорит, что США, ЕС и НАТО сделали достаточно для помощи Украине (46%), а 19% считают, что сделали слишком много.

Как отмечают авторы исследования, ощущение, что для помощи Украине сделано "слишком мало", снижается, а доля тех, кто сказать, что сделано "слишком много", растет.

Эта "усталость от помощи" особенно распространена в Германии, где сейчас есть 40% респондентов, которые говорят, что "слишком много" было сделано для помощи Украине – самый высокий показатель среди всех опрошенных стран. За ней следуют Китай (37%), Австрия (37%) и Венгрия (31%).

Слишком мало помощи: жители мира оценили поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО

Опрос был проведен в 53 странах мира среди 63 тысяч респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2024 года относительное большинство украинцев (49%) заявляли, что Запад продолжает поддерживать Украину. Однако 44% считали, что Запад устал от Украины, а его поддержка слаба.

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