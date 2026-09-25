Посол рассказал, можно ли считать Польшу опасной страной для украинцев

По его словам, никаких оснований уезжать украинцам из Польши пока нет.

"Большинство граждан Украины, с которыми мне приходится лично общаться, непосредственно с проявлениями физической агрессии не сталкивались. То есть преимущественно речь идет о тревоге, вызванной сообщениями в медиа, психологическом давлении, которое также у отдельных граждан вызывает опасения разговаривать на украинском в общественных местах", - сказал Бондар.

Он отметил, что украинский язык, а иногда и русский, и дальше часто слышно на улицах Варшавы и других польских городов.

"Поэтому давайте поставим себя на место обычного поляка, который, возможно, не проживает в Варшаве, а приезжая из региона в столицу, на улицах слышит не свой язык. Это может вызвать разные эмоции, которые также могут трансформироваться в агрессивное поведение", - сказал посол.

Однако он подчеркнул, что никакое чувство дискомфорта не может быть оправданием для оскорблений, дискриминации или физической агрессии против граждан Украины.

В то же время, по словам Бондаря, было бы неправильно переносить ответственность за отдельные преступления на все польское общество.

Подавляющее большинство граждан Польши не совершает таких действий и многое поддерживает Украину. Примером тому является акция минувшей зимой "Тепло из Польши в Киев". К агрессии прибегают в основном те, кто в целом подвержен такому поведению.

"С первых дней моего пребывания в Польше как посла, я неоднократно обращался к нашим гражданам - и к тем, кто здесь проживает, и к тем, кто проезжает через территорию Польши: соблюдайте нормы и правила, а также традиции страны пребывания. Поведение каждого из нас влияет на отношение ко всему украинскому обществу", - отметил посол.

Он рассказал, что за первое полугодие 2026 было зафиксировано 10 800 правонарушений, связанных с гражданами Украины.

Если сопоставить это количество с примерно двумя миллионами находящихся на территории Польши украинцев выйдет 0,54%, или около пяти случаев на тысячу человек. Это показатель на уровне статистической погрешности.

Кроме того, рассматривая эту статистику, следует учесть, что одинаковые действия могут иметь разную правовую квалификацию в Украине и Польше.

К примеру, в Украине управление автомобилем в состоянии опьянения или хранения небольшого количества наркотических средств без цели сбыта относятся к административным правонарушениям.

В Польше такие действия, в отличие от украинского законодательства, предусматривают уголовное преследование.

Поэтому, по словам Бондаря, одни цифры без анализа состава правонарушений не дают оснований для прямого сравнения. В то же время некоторые политические силы пытаются использовать эту статистику и, конечно, без объяснений, что она охватывает.

"А эту тему важно обсуждать на основании реальных данных, без обобщений и попыток некорректного перенесения ответственности отдельных лиц на украинцев, которые находятся в Польше и соблюдают ее законы", - отметил посол.