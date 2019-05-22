Посол розповів про очікування Європарламенту від нової влади в Україні

Фото: Микола Точицький (УНІАН)

Європарламент буде тісно співпрацювати над поглибленням інтеграції України з ЄС

Представник України при Європейському союзі Микола Точицький розповів, що Європейський парламент очікує від новообраного президента Володимира Зеленського та парламента нового скликання. Про це він розповів в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України".

За його словами, Європарламент і Євросоюз декларують, що визначальним є європейський вибір українського народу, а не політичні персоналії або результати виборів.

У зв'язку з цим Європарламент та інші інституції ЄС будуть так само тісно співпрацювати над поглибленням інтеграції України з ЄС з новим президентом України, і з майбутнім новим складом Верховної ради України, запевнив посол.

Також він зазначив, що головним очікуванням Європарламенту від України, її політичного керівництва і українського парламенту буде неухильне продовження амбітного і всеосяжного курсу внутрішніх реформ і подальша безкомпромісна боротьба з корупцією.

Крім того, він розповів, що покажчиком багатьох реформ в Україні буде залишатися Угода про асоціацію з ЄС, успішна імплементація якої визначатиме взаємини з українським істеблішментом, а не фактичні результати виборів.

Крім того, кажучи про наступні парламентські вибори, сказав Точицький, слід очікувати надії з боку ЄП щодо їх повністю демократичного і вільного проведення на рівні президентських виборів.

Нагадаємо, раніше посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що планує співпрацювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, в ході якої обговорили, зокрема, протидія агресії Кремля на Донбасі і перспективи деокупації Криму.